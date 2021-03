Stasera saranno di fronte in campo, in estate potrebbero essere protagoniste di parecchi incroci di calciomercato. Fiorentina e Roma si portano dietro parecchi punti interrogativi in ottica futura. Per i viola l’ennesima rivoluzione è ormai sicura, mentre nel caso dei giallorossi bisognerà capire se un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League basterà a Fonseca per confermare la panchina. Ecco i calciatori al centro degli intrecci tra le due squadre.

GUARDA IL VIDEO!