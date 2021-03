Fiorentina-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: sciolti i dubbi di Fonseca

Tutto pronto ormai per il fischio d’inizio di Fiorentina-Roma, importante match del turno infrasettimanale di serie A con fischio d’inizio alle 20.45.

Una partita da prendere davvero con le pinze per la formazione di Paulo Fonseca, che è reduce da un ko pesante contro il Milan che ha un po’ soffocato i sogni di Champions League. I giallorossi infatti sono scivolati al quinto posto e ora non si possono permettere di compiere dei passi falsi. Il campionato ancora è lungo e l’impressione è che riuscirà a tagliare questo importante traguardo solo chi manterrà i nervi saldi e commetterà meno errori sulla sua strada. La Fiorentina, reduce pure lei da una sconfitta, sta scivolando verso il basso e dunque ha bisogno di far punti. Una sfida dunque che si preannuncia infuocata.

Per quanto riguarda la Roma, gli ultimi dubbi che c’erano alla vigilia sono stati sciolti. In porta gioca Pau Lopez, mentre in difesa Kumbulla ritrova una maglia da titolare. Sulla fascia destra Bruno Peres questa volta è preferito a Karsdorp. In mediana riposa Villar, al suo posto ci sarà Diawara. In attacco invece Mayoral supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.