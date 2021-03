Fiorentina-Roma, defezione dell’ultima ora per Fonseca

A poche ore dal fischio d’inizio della partita contro la Fiorentina, in casa Roma si è registrata una defezione, quella del difensore brasiliano Jesus.

Considerato il momento delicato per il pacchetto arretrato, con tanti giocatori non al meglio, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca aveva convocato anche il centrale sudamericano per il match di questa sera della Roma contro la Fiorentina. Ma in extremis non potrà contare su di lui ed ecco spiegato il motivo.

Roma, Jesus non è positivo ma è tornato nella capitale

Come riportano infatti più siti d’informazione, il difensore giallorosso Juan Jesus è rientrato nella capitale poche ore prima del match poiché è stato in contatto diretto con un positivo al Covid-19. Questo non vuol dire ovviamente che il brasiliano sia positivo, attualmente infatti è negativo all’ultimo tampone svolto. Ad ogni modo la società giallorossa, come previsto, lo ha isolato e rimandato nella capitale nella giornata odierna. Contattate le autorità sanitarie competenti, adesso la Roma continuerà a monitorare nei prossimi giorni il gruppo squadra. La squadra del resto, va ricordato, viene comunque controllata frequentemente per verificare la negatività al virus.