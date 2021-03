La Roma questa sera affronta la Fiorentina in trasferta: dove seguire la partita in streaming e diretta tv su Sky

La 25esima giornata si disputa nel turno infrasettimanale, con la Roma che questa sera sarà impegnata contro la Fiorentina all’Artemio Franchi di Firenze. Per la squadra di Paulo Fonseca è un match fondamentale per cercare di riscattare le due delusioni arrivate contro Benevento e Milan.

Il fischio d’inizio del match è programmato per le 20:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport SerieA (canale 202) e Sky Sport (canale 252). A commentare il match ci saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Sarà possibile seguirla anche in streaming con il servizio Sky Go riservato agli abbonati Sky, che consente di vederla tramite l’app su tablet, pc e smartphone. Altra opzione per seguire il match è registrarsi a Now Tv. Infine i metodi per chi non può seguire da tv o pc la partita, ovvero la radio su ‘Rai Radio1’.

Fiorentina-Roma, streaming e probabili formazioni (ore 20.45)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All: Fonseca

Fiorentina-Roma streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.