Fiorentina-Roma, Veretout infortunato: le sue condizioni

Per la Roma una brutta tegola nel corso del match contro la Fiorentina di Prandelli nel match che si sta giocando mercoledì sera.

Dopo un’ora di gioco infatti Paulo Fonseca ha perso uno dei perni della squadra, vale a dire Jordan Veretout. Schierato in campo fin dal primo minuto, come al solito, contro la sua ex squadra. Il calciatore francese ha infatti accusato un problema alla gamba destra, probabilmente al flessore. Veretout è infatti uscito dal campo molto dolorante, senza riuscire a poggiare la gamba a terra. Scontato dire che per capire l’entità del suo infortunio occorrerà attendere l’esito degli esami che sicuramente saranno effettuati nel corso dei prossimi giorni.

Roma, Pedro per Veretout

Fonseca ha sostituito l’infortunato Veretout con Pedro, per una squadra decisamente sbilanciata in avanti. Pellegrini ha arretrato il suo raggio d’azione, con Villar che invece è rimasto in panchina. Sicuramente c’è apprensione nell’ambiente giallorosso per le condizioni di Veretout, calciatore che sta vivendo una stagione importante con addirittura 10 reti messe a segno in campionato. Giocatore difficilmente sostituibile per corsa e abnegazione.