La Roma questa sera è scesa in campo al Franchi per affrontare la Fiorentina con qualche novità nell’undici titolare scelto da Fonseca.

L’allenatore per questa contesa ha rilanciato Kumbulla in difesa e concesso una chance a Bruno Peres e Diawara dal primo minuto. Del resto le partite da affrontare in pochi giorni sono tante ed è giusto tener conto delle energie degli elementi che si hanno in rosa. Nessuna novità invece sulla trequarti, con Pellegrini e Mkhitaryan titolare. Dunque ancora una volta è rimasto fuori Pedro, che smaltito l’infortunio avuto non è più riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare con continuità.

Roma, fitto colloquio Pedro-Fonseca

Come riporta Calciomercato.it, c’è stato un lungo colloquio tra il calciatore spagnolo e Paulo Fonseca. Un confronto che è durato una decina di minuti e nel quale probabilmente si sarà parlato della nuova esclusione dell’ex Barcellona dall’undici titolare, nel quale ormai non riesce a trovare più spazio. Per Pedro probabilmente ci sarà un nuovo ingresso in campo a match in corso, ma questo non può certo soddisfare un calciatore che ha vinto tutto in carriera e che ha accettato questa nuova sfida nella capitale sicuramente con la speranza di giocare con più continuità.