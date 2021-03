Roma, giallo pesante: contro il Genoa sarà out per squalifica

Non c’è davvero pace per la Roma, che dopo aver perso Veretout per infortunio ora perderà un altro giocatore per la prossima partita di campionato.

Al minuto numero 75 infatti il difensore Marash Kumbulla è stato ammonito nel corso del match che i giallorossi stanno disputando contro la Fiorentina. Per l’albanese è un cartellino giallo davvero pesante. Era infatti diffidato e questo vuol dire che per lui scatterà la squalifica automatica. E dunque non potrà essere a disposizione di Fonseca per il lunch match di domenica mattina che vedrà la squadra capitolina affrontare all’Olimpico il Genoa.

Roma, stagione sfortunata per Kumbulla

E’ davvero una stagione sfortunata per Kumbulla, arrivato la scorsa estate nella capitale e investimento importante per il futuro fatto dalla società. Frenato da diversi infortuni e anche dal Covid, finora non è riuscito a esprimere il suo potenziale. Proprio questa sera rientrava in campo dal primo minuto dopo un lungo periodo e ora sarà costretto a non scendere in campo nella prossima partita della Roma. Davvero un peccato per un calciatore che vorrebbe senz’altro scendere in campo con maggiore continuità.