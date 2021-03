Risultati e classifica della serie A dopo la 25esima giornata, anche se rimane da disputare il posticipo Parma-Inter.

La Juventus ha fatto il suo dovere riuscendo a vincere contro lo Spezia nell’anticipo di ieri, mentre oggi l’Atalanta ha sofferto solo un tempo contro il Crotone di Serse Cosmi prima di travolgerlo nella ripresa. Tra i risultati più importanti della serata c’è anche il netto successo esterno del Verona di Juric sul campo del Benevento, mentre l’arrivo di Semplici ha sbloccato il Cagliari che ha vinto la sua seconda partita consecutiva. Pesantissima sembrava essere la rete di Becao che aveva permesso all’Udinese di portarsi in vantaggio a San Siro. Al 96′ il rigore per i rossoneri per l’1-1 finale. Milan che dunque rischia di perdere altro terreno dall’Inter. Pari il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, che muovono la classifica. In extremis invece è arrivata la rete di Diawara che ha permesso alla Roma di espugnare Firenze.

I risultati e la classifica di serie A

Lazio-Torino non disputata

Juventus-Spezia 3-0

Sassuolo-Napoli 3-3

Atalanta-Crotone 5-1

Benevento-Verona 0-3

Cagliari-Bologna 1-0

Fiorentina-Roma 1-2

Genoa-Sampdoria 1-1

Milan-Udinese 1-1

Parma-Inter domani

Inter 56, Milan 53, Juventus 49, Atalanta 49, Roma 47, Napoli 44, Lazio 43, Verona 38, Sassuolo 36, Sampdoria 31, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 25, Spezia 25, Benevento 25, Cagliari 21, Torino 20, Parma 15, Crotone 12.