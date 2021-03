Calciomercato Roma, deciso il suo futuro: in arrivo la fumata bianca

Nel prossimo calciomercato la Roma non dovrà cercare solo di effettuare acquisti e cessioni, ma anche di blindare i suoi gioielli più preziosi.

Lorenzo Pellegrini, ad esempio. Per il centrocampista e capitano giallorossi si dovrà trattare un nuovo rinnovo. Più limpida sembra essere invece la questione relativa a Henrick Mkhitaryan. La Roma ha inserito nel suo contratto annuale una clausola di rinnovo che intende ovviamente esercitare. L’ultima parola pero è rimasta nelle mani del calciatore. Che a Roma si trova benissimo ed è uno dei calciatori più utilizzati da Fonseca. Che lo reputa assolutamente indispensabile nel suo undici titolare. Fiducia che finora è stata ripagata a suon di gol e belle prestazioni.

Calciomercato Roma, rinnovo in arrivo per Mkhitaryan

Come riporta Il Romanista, non sembrano esserci problemi per il rinnovo del giocatore armeno con i giallorossi. Il calciatore avrebbe già avuto degli incontri con la dirigenza giallorossa, Tiago Pinto in primis, nei quali ha ancora una volta ribadito che la sua volontà è quella di continuare a vestire ancora la maglia della Roma. Con ingaggio che si aggirerà ancora attorno ai tre milioni netti più 500mila euro di bonus. Presto dovrebbe esserci un incontro tra lo stesso Tiago Punto e l’agente del calciatore Mino Raiola per chiudere definitivamente la questione e far sì che Mkhitaryan possa essere sempre più una colonna della squadra giallorossa.