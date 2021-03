Calciomercato Roma, occasione per la difesa dalla Spagna

Nella prossima estate il calciomercato della Roma vedrà senz’altro i giallorossi impegnati in una campagna mirata di acquisti e cessioni.

L’obiettivo, nemmeno a dirlo, è quello di allestire una rosa competitiva che possa far bene sia in serie A che in Europa, con la speranza di partecipare alla prossima Champions League. Alla fine della stagione in corso verranno sicuramente effettuate delle valutazioni riguardo i giocatori attualmente in rosa. E sicuramente arriverà qualche nuovo elemento. Per la corsia destra la Roma ha già acquistato in prospettiva l’americano Reynolds, che tuttavia potrebbe non essere il solo innesto. Dalla Spagna infatti potrebbe esserci una opportunità di mercato.

Calciomercato Roma, Arias sul mercato

Come riporta Fichajes, il futuro di Santiago Arias sembra essere lontano dall’Atletico Madrid. Il difensore destro colombiano attualmente si trova al Bayer Leverkusen, ma non dovrebbe rimanere in Germania, dove non è riuscito a trovare spazio con continuità anche per alcuni acciacchi. Per lui comunque le pretendenti non mancano di certo. Pare infatti che sulle sue tracce ci sia non solo la Roma, ma anche altri club molto importanti come l’Everton e il Psg. Con l’Atletico Madrid che vedrebbe di buon occhio anche una eventuale cessione con obbligo di riscatto per un calciatore il cui contratto scadrà nel giugno 2023.