La Roma ufficializza oggi il prolungamento di contratto di Roger Ibanez: le ultime sull’ingaggio del brasiliano

E’ di oggi l’annuncio del rinnovo contrattuale di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha firmato con la Roma fino al 30 giugno del 2025, raddoppiando praticamente lo stipendio precedente. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive, il nuovo ingaggio non raggiunge i 2 milioni di euro, bonus inclusi e la parte fissa dovrebbe aggirarsi attorno agli 1,3-1,5 milioni. Si tratta, in ogni caso, di un contratto piuttosto articolato e complesso, che ricalca anche i canoni portoghesi. Non si escludono dunque sorprese non legate all’ingaggio fisso dell’ex Atalanta

Calciomercato Roma, blindato Ibanez: il brasiliano è una delle migliori sorprese di Fonseca

Arriva alla Roma in punta di piedi Roger Ibanez, in prestito dall’Atalanta nel gennaio dello scorso anno. Il difensore brasiliano con la maglia della ‘Dea’ gioca solamente 20 minuti in Champions League contro lo Shaktar Donetsk, e poi approda nella capitale. Per vederlo esordire in maglia giallorossa dobbiamo attendere il 24 giugno dello scorso anno, quando gioca la sua prima partita e per giunta da titolare. Da lì diventa una delle colonne della Roma di Paulo Fonseca, e anche una delle più belle sorprese in difesa.

Ovviamente questa stagione la inizia subito come titolare inamovibile della retroguardia insieme a Gianluca Mancini e Chris Smalling. Fino ad ora ha collezionato 22 presenze in Serie A, 3 in Europa League con un gol segnato, e una in Coppa Italia. Tra le sue caratteristiche migliori ci sono sicuramente la prestanza fisica e la velocità nel recuperare in corsa l’avversario. Oggi per lui arriva una risposta importante da parte della società, che conferma di puntare su di lui e sulle sue potenzialità, ufficializzando il rinnovo del contratto fino al 2025. Inoltre Ibanez è anche un profilo perfetto per il progetto romanista, visto che è un classe 1998. Di sicuro una bella scoperta per i tifosi giallorossi, che sperano in una sua continua crescita e conferma.