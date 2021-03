Calciomercato Roma, ufficiale: firma fino al 2025

Il calciomercato della Roma è già entrato nel vivo, con la dirigenza che sta ponendo le basi per il futuro. Non solo acquisti, ma anche rinnovi importanti.

La Roma attraverso il suo profilo social ha annunciato l’atteso accordo con il difensore brasiliano Ibanez. Che dunque prolungherà la sua avventura con il club capitolino fino al 2025. Senza ombra di dubbio un rinnovo che rappresenta un grande attestato di stima per il calciatore, destinato ad essere per anni un perno della squadra giallorossa. Un altro segnale di ottima programmazione da parte della famiglia Friedkin e della società giallorossa, che vuole mettere solide basi per un futuro splendente e vincente.

Calciomercato Roma, rinnovo per Ibanez

“Questo rinnovo ha un significato particolare per me”, ha dichiarato Ibanez. “Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni” sono le parole che Ibanez ha espresso sul sito internet della Roma. “Roger fa parte di un gruppo di calciatori giovani e talentuosi, sui quali il club vuole puntare per il presente e per il futuro” ha detto il gm Tiago Pinto. “Da quando è a Roma ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti. Siamo inoltre felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma”.