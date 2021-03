Roma, le condizioni di Veretout: cosa rischia il francese

Per la Roma questo mese di marzo rappresenta davvero il mese chiave della sua stagione. Tra campionato ed Europa League, tante partite da vincere per i giallorossi.

Siamo entrati nella fase clou di questa stagione e per la squadra giallorossa ci sono ancora tanti ostacoli da superare. Dopo la vittoria sulla Fiorentina arrivata in extremis adesso sulla strada di Mkhitaryan e compagni ci sarà domenica il Genoa. Il successo contro i viola però sta lasciando degli importanti strascichi per la squadra della Roma. Kumbulla infatti sarà squalificato per aver collezionato l’ennesimo giallo (era diffidato) mentre peggio è andata a Jordan Veretout. Il centrocampista francese infatti è stato vittima di un infortunio dopo un’ora di gioco ed è uscito dolorante dal campo.

Roma, Veretout rischia un mese di stop

Come spiega Sky Sport, le condizioni del centrocampista saranno valutate meglio domani, quando Veretout si sottoporrà agli esami strumentali al flessore della gamba destra. Che è ancora gonfio. Il rischio concreto per la Roma è quello di perderlo per almeno trenta giorni. Sicuramente una notizia che non farebbe felice Paulo Fonseca e tutta la squadra, consapevole che sarà complicato rinunciare alla corsa e al temperamento del calciatore francese, autore finora di 10 gol in campionato. Contro il Genoa dovrebbe scendere in campo probabilmente ancora Diawara, con il rientro di Villar dal primo minuto. Anche se non si esclude l’arretramento di Pellegrini e l’utilizzo di Pedro in avanti.