Roma, paura per Veretout: le ultime notizie sul francese

Roma, c’è preoccupazione per Veretout, uscito ieri al 60′ nella sfida contro la Fiorentina. Le ultime sul francese.

Preoccupazione. E molta. Non solo sul volto di Veretout, uscito dal campo ieri proprio allo scoccare dell’ora di gioco contro la Fiorentina. Ma anche su quelli dello staff tecnico e medico, che questa mattina valuteranno l’entità dell’infortunio subito ieri dal francese.

Si tratta di un problema al flessore della coscia destra. E sembrerebbe non sia di poco conto. Qualcuno ha abbozzato potrebbe trattarsi di uno strappo, così a primo impatto. E se così davvero fosse, per il centrocampista francese, la vera arma in più di Fonseca in questo inizio di stagione, potrebbe dire praticamente stagione finita.

Roma, per Veretout si spera in qualcosa di meno grave

Ovviamente al momento sono solo ipotesi. Veretout con ogni probabilità si recherà questa mattina stesso a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali di rito. Di comunicazioni in merito, da parte della società giallorossa, al momento non ce ne sono. Ma già ieri sera Fonseca durante le dichiarazioni post partita, ha spiegato che il calciatore verrà valutato proprio nella giornata di oggi.

A meno che non si tratti di una contrattura – che però, non è dolorosa in quel modo e Veretotut si è mostrato veramente sofferente – il calciatore francese salterà sicuramente la gara di domenica in campionato contro il Genoa. Una perdita importante per Fonseca e per tutta la Roma. Forse, anzi leviamolo proprio il forse, l’infortunio più difficile da “rattoppare” nel corso di questa stagione. Il francese è stato davvero l’asso nella manica e diverse volte ha tolto le castagne dal fuoco. Sarebbe davvero un peccato perderlo per un periodo lungo.