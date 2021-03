Il calciomercato Roma in vista della prossima stagione si concentrerà anche sul reparto avanzato, sia in uscita, sia in entrata

Senza l’infortunato Edin Dzeko, la Roma nelle ultime partite sta rinunciando anche alle reti di Borja Mayoral. Proprio nel momento di maggiore bisogno, l’attaccante spagnolo ha perso la sua vena realizzativa, incorrendo in un digiuno che dura ormai da cinque partite in campionato. Con l’attaccante bosniaco in scadenza a giugno 2022 e dato come possibile partente, uno delle priorità di calciomercato sarà proprio il reperimento di un nuovo centravanti. Da André Silva a Vlahovic, passando per Belotti e Lacazette, sono vari i profili accostati ai giallorossi nelle ultime settimane. Tra i nomi che non sono mai passati di moda, dobbiamo invece annoverare quello di Edouard, anche se le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sono così incoraggianti.

Calciomercato Roma, Edouard in Premier: le cifre

Come se non bastasse la concorrenza dell’Arsenal, Tiago Pinto dovrà vedersela con un avversario di tutto rispetto che, secondo i tabloid britannici, sarebbe davvero molto vicino all’acquisto del francese. Stando al ‘Daily Mail’, il Leicester è in procinto di piazzare il colpaccio per una cifra di 15 milioni di sterline, al cambio attuale poco meno di 18 milioni di euro. La punta è una espressa richiesta di Brendan Rodgers. Durante la sua presenza sulla panchina del Celtic, Edouard ha collezionato 27 gol e 10 assist in 68 presenze.