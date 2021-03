La Roma è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Francia: ipotesi in estate

Roma che torna subito alla vittoria dopo l’ennesimo stop contro una big, il Milan questa volta. Infatti i giallorossi vincono contro la Fiorentina con un gol last minute di Amadou Diawara, e il prossimo impegno sarà il lunch match di domenica contro il Genoa. Nella Roma di quest’anno sono cambiate molte cose nella gerarchie. In particolare nella seconda parte di stagione, dove Edin Dzeko è stato scalzato come titolare da Borja Mayoral, complice ovviamente la lite con Paulo Fonseca.

Il futuro del bosniaco dunque è ancora in dubbio per la prossima stagione, proprio come quello dello spagnolo, in prestito dal Real Madrid per due anni. Dunque si inizia a lavorare sul mercato per la prossima stagione ed un profilo interessante per rinforzare l’attacco potrebbe arrivare dalla Francia.

Calciomercato Roma, si cerca un nuovo bomber: ipotesi Amine Gouiri

Saranno sicuramente molti i reparti da rinforzare per la Roma nella prossima stagione, ma in particolare si avrà bisogno di un nuovo bomber. Infatti la permanenza di Edin Dzeko, al momento fuori per infortunio, sembra sempre più difficile dopo la rottura di gennaio mai pienamente risanata. Questo dunque porta la società giallorossa e il general manager Tiago Pinto a mettersi a lavoro per trovare un nuovo attaccante per il prossimo anno.

Un’ipotesi in linea con il progetto romanista potrebbe portare al profilo di Amine Gouiri. L’attaccante classe 2000 in questa stagione, la prima con la maglia del Nizza dopo essere cresciuto nel Lione, ha collezionato 33 presenze e messo a segno 11 gol in Ligue 1 e 4 gol in Europa League, oltre a 5 assist tra entrambe le competizioni. Il francese ha un buon tiro e un ottimo dribbling, e potrebbe rappresentare un’opportunità low cost per l’attacco della prossima stagione, ma anche per il futuro giallorosso.