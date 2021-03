Calciomercato Roma, il colpo arriva dall’Olanda: è sfida in Serie A

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno messo gli occhi sull’esterno dello Sparta Rotterdam. Ma ci sono anche Fiorentina e Sassuolo

Si guarda ai giovani di prospettiva, come è stato ampiamente annunciato da Tiago Pinto. E, con le casse che piangono, bisogna riuscire a piazzare il colpo vincente spendendo poco. Ecco perché la Roma sta puntando al marocchino, in forza allo Sparta Rotterdam, Abdou Harroui.

La notizia è riportata da calciomercatoweb.it, che spiega, inoltre, che sul calciatore ci sarebbero anche Fiorentina e Sassuolo, che già nella finestra di mercato invernale hanno chiesto delle informazioni alla società olandese sul conto dell’esterno. Ma occhio anche al Bruges e al Werder Brema, che in tempi non sospetti hanno manifestato interesse.

Calciomercato Roma, l’esterno in scadenza nel 2022

La società olandese proprietaria del cartellino ha già cercato di piazzare il rinnovo del contratto di Harroui, ma al momento non c’è riuscita. Il marocchino sembrerebbe voglia cambiare aria e starebbe valutando le offerte, insieme al suo procuratore, che stanno arrivando. In questa stagione oltretutto ha già fatto 5 gol e 1 assist in 21 presenze stagionali. Nella passata annata invece ha chiuso con 9 passaggi vincenti, che gli hanno permesso di essere uno dei migliori in Eredivisie.

La Roma quindi ci sta facendo un pensiero, anche se, in quella zona di campo, la società giallorossa è ampiamente coperta. Senza dimenticare che è probabile anche un ritorno di Under dal prestito al Leicester. Ma il turco non rientra nei piani di Fonseca e allora Tiago Pinto cercherà di piazzarlo. Harroui interessa perché è giovane (23 anni) ed ha anche ampi margini di miglioramento. Caratteristiche che i capitolini cercano in tutti i nuovi elementi che sono pronti a portare a Trigoria.