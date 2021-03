Sarà un’estate rovente dal punto di vista del calciomercato in casa Roma. Il direttore generale dell’area sportiva Tiago Pinto dovrà lavorare fianco a fianco con Ryan Friedkin e con colui che sarà il prossimo allenatore giallorosso. Questo dubbio sul tecnico purtroppo non permette ancora di lavorare a pieni ritmi sui futuri obiettivi anche e questo managment societario ha confermato di farsi trovare sempre pronto per ogni evenienza. Se abbiamo più volte detto che il futuro di Paulo Fonseca sarà legato unicamente ai risultati finali della stagione giallorossa, dall’altra anche il futuro di Edin Dzeko sarà condizionato alla scelte del tecnico. Qualora dovesse rimanere il portoghese sarà difficile vedere il bosniaco ancora nella capitale.

Calciomercato Roma, Lacazette in uscita

Proprio per questo la società sta lavorando costantemente su quello che serve nel reparto offensivo, che se da una parte è coperto in pieno sugli esterni, dall’altra rimarrebbe scoperto con la possibile partenza di Dzeko, e la permanenza di Borja Mayoral, il quale ha comunque un altro anno di prestito con la Roma, fino al giugno 2022, con diritto di riscatto a 15 milioni di euro se entro giugno 2021, oppure nel corso della seconda stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 20 milioni di euro. Insomma un futuro tutto da scrivere. Dall’estero però, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, arrivano conferme sulla cessione di Lacazette in casa Arsenal. L’attaccante francese, che il prossimo 28 maggio compierà 30 anni, ha il contratto in scadenza tra un anno e potrebbe essere ceduto.

Calciomercato Roma, obiettivo in comune con l’Arsenal

La novità, però, riportata dal noto sito di mercato, riguarda il sostituto del francese per i Gunners che sarebbero sulle tracce di un obiettivo che era entrato anche in orbita Roma, vale a dire Odsonne Edouard. Connazionale di Lacazette, classe 1998 con numeri importanti con la maglia el Celtic Glasgow; in questa stagione ha messo a segno 19 gol in 26 partite, e la sua valutazione sarebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro, anche lui in scadenza nel giugno 2022.