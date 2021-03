La Roma cerca ancora rinforzi in attacco e punta il mirino in Spagna: una delle concorrenti si defila per l’obiettivo

Tanti impegni ravvicinati per la Roma, che domenica affronterà nel lunch match la gara casalinga contro il Genoa. Energie da recuperare in pochi giorni, con l’emergenza infortuni che continua, accentuata soprattutto dall’infortunio di Jordan Veretout, che ne avrà per almeno un mese. Nel frattempo però è già ora di pensare alla prossima stagione ed al calciomercato.

Il general manager Tiago Pinto lavora infatti per trovare rinforzi, soprattutto per l’attacco, reparto da migliorare soprattutto sulla zona destra. Il mirino dei giallorossi da tempo guarda in Spagna, in particolare nel Real Madrid, dove interessa il profilo di Lucas Vazquez. Le buone notizie per la squadra capitolina arrivano dal fatto che una delle concorrenti avrebbe deciso di tirarsi indietro, spianando la strada al club romanista.

Calciomercato Roma, il Milan di tira indietro per Lucas Vazquez

La fine della stagione è ancora lontana, così come la prossima sessione di calciomercato. Ma la Roma è già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa e colmare le lacune attualmente presenti. Questo porta i giallorossi ad osservare con interesse il profilo di Lucas Vazquez, attaccante in uscita dal Real Madrid.

In questa stagione lo spagnolo ha collezionato 27 presenze tra Liga e coppe, mettendo a segno 2 gol e sei assist. Il classe 1991 sembrerebbe non rientrare più nei piani di Zidane, ma a mettere gli occhi su di lui sembrava non ci fosse solo la Roma, ma anche il Milan. Ma secondo quanto riporta il portale spagnolo ‘Defensa Central’, delle fonti interne al club rossonero avrebbero affermato che ormai l’interesse per lo spagnolo sarebbe finito, e dunque si tirerebbero fuori dalla corsa al calciatore del Real Madrid. Ottime notizie per la Roma che potrebbe così vedere spianata la strada verso l’obiettivo, ammesso che voglia puntarci per la prossima stagione.