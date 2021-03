Dopo il rinnovo di Roger Ibanez, è in arrivo un’altra ufficialità che riguarda il prolungamento del contratto di Rick Karsdorp. L’esterno giallorosso con le ottime prestazioni di questa stagione si è confermato il rinnovo per ben 4 stagioni e mezzo. A differenza del centrale brasiliano, non sono previste clausole rescissorie per l’olandese. La firma arriverà prossima settimana. E’ stato bravo Paulo Fonseca a rigenerare un ragazzo che fino alla scorsa stagione non era mai riuscito a trovare il feeling né con il club capitolino né con i suoi tifosi.

Calciomercato Roma, Karsdorp rinnova

Dal suo cross, il suo quinto assist stagionale, è arrivata la rete di Amadou Diawara nella vittoria di Firenze contro la Fiorentina. A differenza di Bruno Peres, al quale scadrà il contratto al termine della stagione, così come Juan Jesus, l’ex terzino del Feyenoord è stato bravo a conquistarsi la fiducia anche di Tiago Pinto che proprio prossima settimana lo porterà a siglare il nuovo contratto. Il giocatore in passato era stato condizionato anche da problemi fisici, che però sembrano essere soltanto un ricordo.