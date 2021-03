Roma, le cifre dell’affare: 3,5 milioni a stagione fino al 2025

Roma, ecco le cifre dell’affare. Saranno 3,5 i milioni a stagione che entreranno nelle casse giallorosse fino al 2025. Ma si lavora ancora.

Le cifre non sono ufficiali – spiega la Gazzetta dello Sport – ma ci sono pochi dubbi. La Roma, fino al 2025, incasserà dalla New Balance, il nuovo sponsor tecnico con l’accordo ufficializzato alla metà di febbraio, 3,5 milioni a stagione.

Una cifra, sulla carta, di poco inferiore a quella che garantiva la Nike, ma c’è una grossa differenza rispetto ai due contratti. Vale a dire che se con l’azienda che la Roma ha lasciato quest’anno, le provvigioni rispetto alle vendite erano del 10%, adesso, con il nuovo gruppo americano che nel passato ha anche firmato le maglie del Liverpool, gli introiti si aggirano al 40%. Di conseguenza i ricavi potrebbero essere veramente più alti.

Roma, si lavora per altri accordi

Ci sono discussioni, invece, per quanto riguarda gli altri accordi commerciali che la società di Friedkin vuole chiudere. Parliamo di Qatar Ayrwais e Hyundai. In entrambi i casi l’accordo economico scade alla fine di questa stagione. E la proprietà americana, sopratutto per quanto riguarda il primo caso, vorrebbe chiudere in fretta anche in vista dei Mondiali in Qatar che potrebbero facilitare l’accordo.

Come spiegato in precedenza invece, in questo momento sembra difficile chiudere di nuovo con chi, in questo momento, piazza il proprio sponsor sotto nome e numero di maglia. Friedkin quindi, con tutto il suo staff, è alla ricerca di nuovi partners commerciali che possano aiutare le casse del club giallorosso già dalla prossima stagione.