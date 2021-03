Roma, l’esito degli esami per Veretout: i tempi di recupero

Roma, il centrocampista francese questa mattina a Villa Stuart: ecco l’esito degli esami con i tempi di recupero.

Questa mattina Jordan Veretout si è presentato a Villa Stuart per sostenere gli esami strumentali dopo l’infortunio di Firenze. Dopo l’ecografia di ieri il centrocampista si è sottoposto a delle visite più approfondite per capire l’entità del problema al flessore.

L’esito non è stato dei migliori. Per Veretout si tratta di una lesione al flessore della coscia destra che lo terrà lontano dal terreno di gioco per almeno un mese. Una perdita importante per Fonseca che adesso deve trovare il sostituto del calciatore che maggiormente ha reso in questa stagione. Fondamentale sia nello scacchiere tattico che in zona gol, con i 10 centri messi a referto in campionato.

Roma, Veretout fuori un mese

Esito negativo quindi, come era preventivabile dopo l’uscita dal campo al Franchi. La smorfia di dolore vista sul volto del francese ha fatto pensare subito al peggio. E purtroppo così è stato. Adesso ci sarà spazio per Diawara, che in Toscana è stato decisivo con la rete allo scadere. Ma da lui Fonseca si aspetta soprattutto equilibrio e qualità in mezzo al campo.

L’idea comunque potrebbe anche essere quella di abbassare Pellegrini in mediana al fianco di Villar e inserire Pedro sulla trequarti. Lo spagnolo ha chiesto maggior spazio a Fonseca prima della sfida alla formazione di Prandelli e il tecnico portoghese potrebbe accontantarlo subito.