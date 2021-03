Il centravanti titolare della Roma in questo momento è Borja Mayoral, il quale sia per motivi obbligati, quali l’assenza di Edin Dzeko, sia per scelte tecniche, con Fonseca che dopo la lite (poi chiarita) con il bosniaco ha sempre preferito lo spagnolo in campionato e il numero 9 in Europa League, vuole cercare di conquistarsi Roma e la Roma. La formula con il quale l’estate scorsa la società capitolina è riuscita a prendere il centravanti dal Real Madrid è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, se entro questa stagione, oppure 20 milioni di euro nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppio addio | Decisione già presa

LEGGI ANCHE >>> Rivoluzione Roma, le prossime mosse dei Friedkin

Calciomercato Roma, futuro Borja Mayoral

Prima del suo trasferimento in giallorosso però si era parlato di un suo possibile approdo nella capitale, ma sponda Lazio. Lo spagnolo ha parlato a ‘Il Romanista’, rispondendo così alla domanda sui biancocelesti: “Si è scritto molto di questa cosa, ma io non ho mai parlato con la Lazio. La stampa ne ha parlato tanto, ma non ne ho mai parlato con nessuno, non so perché se ne sia parlato così tanto. E sono felice di essere romanista”. Poi commenta la scelta di venire proprio alla Roma: “Sì, una scelta coraggiosa, ma di questo ne ho parlato abbastanza. È bellissimo giocare per il Real Madrid, questo è vero e lo sanno tutti, ma a Madrid c’era Benzema che era ed è ancora l’attaccante titolare, insomma è lui il centravanti del Real. Io ho preferito venire qui per crescere come calciatore, dopo il Levante dovevo crescere di livello. E farlo qui non è facile, ma ti migliora”. Borja Mayral pensa però già al futuro, che sarà nella capitale: “Tra due anni mi vedo qua”