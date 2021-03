Il calciomercato della Roma è sempre argomento di discussione anche se siamo arrivati al momento cruciale della stagione in corso.

Si iniziano a pianificare anche le mosse per il futuro e non ci sono dubbi sul fatto che la Roma probabilmente dovrà cercare un nuovo centravanti. Non è infatti da escludere che alla fine di questa stagione possano dividersi le strade tra i giallossi e Edin Dzeko. E, nel caso in cui il bosniaco partirà verso altri lidi, la dirigenza capitolina dovrà farsi trovare pronta per arrivare ad un altro bomber che possa garantire un numero cospicuo di gol.

Calciomercato Roma, occhi su Scamacca

Uno dei calciatori che i giallorossi (e non solo) potrebbero tenere d’occhio per il futuro è Gianluca Scamacca, che Ballardini schiererà titolare proprio nel match di domani. Ex della Roma, avendoci militato nelle giovanili, è un centravanti giovane che ha ampi margini ancora di miglioramento ma sembra già pronto per giocare in una big. Sembrava ad un passo dall’approdo alla Juventus, ma alla fine i bianconeri non hanno affondato il colpo con il Sassuolo, proprietario del suo cartellino. Va comunque detto che i giallorossi sembrano intenzionati a riscattare Borja Mayoral dal Real Madrid, visto il buon rendimento avuto finora dal centravanti spagnolo.