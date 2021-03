Non solo Marash Kumbulla, con l’Hellas Verona la Roma sta intavolando un’altra trattativa di calciomercato. Nell’affare che ha portato il giovane difensore albanese nella capitale ben tre giocatori giallorossi erano finiti alla corte di Ivan Juric: Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Ma potrebbe non essere finita qui, perché secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, in orbita Roma è entrato anche Matteo Lovato. Il difensore centrale classe 2000 ha vissuto un periodo di assestamento dopo un avvio di stagione brillante, ma le sue prestazioni hanno permesso di far arrivare molti occhi su di lui tra i quali quelli del club capitolino e di un’altra big italiana, come il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, futuro Borja Mayoral e retroscena con la Lazio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppio addio | Decisione già presa

Calciomercato Roma, offerta da 13 milioni

Il Verona sta confermando quanto di buono fatto nella scorsa stagione, rimanendo lì nelle zone alte della classifica, sognando magari anche una qualificazione in Europa, ricordando che dalla prossima stagione debutterà la nuova competizione europea: la UEFA Conference League (terza per importanza dopo Champions ed Europa League, ndr). Tanti i talenti in casa Hellas, tra i quali Zaccagni, Dimarco e lo stesso Lovato. Tornando a quest’ultimo, come riportato dalla rosea di oggi in edicola, la Roma ha offerto già 13 milioni di euro per il difensore centrale. Un ruolo dove la Roma perderà sicuramente Juan Jesus, in scadenza di contratto, e quasi certamente anche Federico Fazio, il quale ha un altro anno di contratto ma non rientra più nei piani tecnici.