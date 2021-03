Roma-Genoa, i convocati di Fonseca: c’è un nome a sorpresa

La Roma è ormai pronta per il match che la vedrà protagonista domani all’ora di pranzo contro il Genoa di Ballardini.

Un avversario sicuramente da temere per i giallorossi, che però sanno benissimo l’importanza di questa sfida nella volata Champions. In questo turno di campionato si gioca Inter-Atalanta e dunque la squadra di Gasperini potrebbe perdere terreno. Nel frattempo bisogna però cercare di conquistare i tre punti e farlo contro il Genoa di questi tempi non è impresa semplice. Da quando Ballardini infatti si è seduto sulla panchina del Grifone sono arrivati tanti risultati utili che gli hanno consentito di lasciare le ultime posizioni.

Roma, tra i convocati c’è Reynolds

Fonseca deve rinunciare ad alcuni elementi per questa sfida, ovvero a Dzeko, Zaniolo, Veretout e Kumbulla, quest’ultimo squalificato. E nell’elenco dei convocati per Roma-Genoa spicca un nome nuovo, quello di Reynolds. Il laterale americano è stato inserito nel gruppo dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico in questo match. Sicuramente andrà in panchina, ma avrà modo di iniziare ad assaporare l’aria del campionato. In elenco anche Santon e Pastore.

Portieri: Fuzato, Mirante, Pau Lopez.

Difensori: Karsdorp, Smalling, Fazio, Mancini, Santon, Bruno Peres, Reynolds, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.