Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per il bomber

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà probabilmente andare a caccia di nuovo attaccante che possa rinforzare il pacchetto offensivo.

In estate, o meglio alla fine della stagione in corso, si dovrà definire il futuro di Edin Dzeko. Non è da escludere che l’attaccante bosniaco possa cambiare aria e questo ovviamente costringerebbe la Roma a cercare un nuovo grande bomber, che faccia la differenza in serie A e in Europa. Borja Mayoral potrebbe essere riscattato dal Real, ma servirebbe ugualmente una nuova punta. I nomi che sono circolati negli ultimi giorni sono davvero importanti, da Belotti del Torino all’emergente Kalajdzic dello Stoccarda.

Calciomercato Roma, il Milan e tre club di Premier su Edouard

Ma un possibile colpo in attacco potrebbe essere anche Odsonne Edouard, attaccante del Celtic Glasgow. Quest’anno i biancoverdi non sono riusciti a vincere il titolo, superati dagli storici rivali dei Rangers. Il Sunday Post, in Inghilterra, ha rivelato come la concorrenza per l’attaccante per la Roma sia aumentata. Il club giallorosso sarebbe sì disposto a pagare il prezzo richiesto di 20 milioni di sterline, ma deve fare i conti in Italia con il Milan ma sopratutto in Inghilterra con Arsenal, Aston Villa e Leicester City, altri club che sono pronti a fare uno sforzo economico per accaparrarsi le prestazioni del giocatore.