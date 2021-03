Calciomercato Roma, occhio alla Juventus: s’è inserita per l’attaccante

Calciomercato Roma, c’è anche la Juventus sull’attaccante, occhio ai bianconeri ma anche al Tottenham: ci pensa pure Mourinho.

Sarà uno dei centravanti più ambiti del prossimo mercato. E la Roma, in tempi non sospetti, ci aveva già pensato. Parliamo di Lacazatte, attaccante dell’Arsenal, che alla fine di questa stagione lascerà i Gunners per trovarsi un’altra sistemazione. Secondo il portale todofichajes, oltre ai giallorossi ci sarebbero anche Juventus e Tottenham sull’attaccante.

Sia i bianconeri che gli Spurs infatti, faranno dei movimenti nel reparto avanzato. E il nome di Lacazette attira molto: sarebbe un elemento già pronto e formato per scendere in campo con una buona per non dire ottima esperienza internazionale. L’anno sono ha fatto una grande stagione, e quest’anno, sopratutto Arteta, si aspettava che potesse confermarsi a certi livelli. Ma qualcosa s’è rotto: e allora alla fine dell’anno sarà addio.

Calciomercato Roma, Lacazette in scadenza nel 2002

L’attaccante francese, 29 anni, vede avvicinarsi la data della scadenza del suo contratto. L’accordo con la società inglese si chiude nel 2022: di conseguenza, senza nessuna possibilità di rinnovo, l’Arsenal è disposto ad abbassare le pretese. Si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Anche se qualcuno pensa sia esagerata.

In ogni caso la Roma, che è presente nella trattativa, dovrà stare attenta alla concorrenza che si è creata attorno a Lacazette. Non sarà facile strapparlo, ma la partenza probabile di Dzeko per forza di cose deve mettere Pinto all’opera per la ricerca di una punta importante da regalare a Fonseca o a chi per lui.