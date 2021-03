Calciomercato Roma, è bagarre per l’attaccante: inserimento West Ham

Calciomercato Roma, Tiago Pinto alla ricerca di un attaccante punta un giovane in Bundesliga: ma è bagarre, c’è anche il West Ham.

Non c’è solo la Roma sull’attaccante in forza allo Stoccarda Kalajdzic. Secondo quanto riporta il Daily Mail infatti, sulle tracce del centravanti austriaco, si starebbe muovendo anche il West Ham: Moyes è rimasto impressionato dalla qualità del 23enne ed è pronto a fare l’offerta giusta per portarlo in Inghilterra.

Su Kalajdzic comunque, è noto anche l’interesse del Lipsia, che lo ha affrontato in Bundesliga. Nonostante la probabile partenza di Nagelsmann a fine anno, lo stesso tecnico avrebbe consigliato ai suoi dirigenti di prendere l’attaccante per le qualità dimostrare fino al momento. Tecnicamente è molto bravo oltre ad essere freddo sotto porta. Diciamo che potrebbe diventare un crack nel futuro.

Calciomercato Roma, servono 15 milioni

Il costo del cartellino è di 15 milioni. Ma la valutazione di Kalajdzic potrebbe lievitare da qui alla fine della stagione se lo stesso si confermerà su questi livelli. Il ruolino di marcia è impressionante: in 23 presenze si parla di 11 gol e 4 assist. E non sembra volersi fermare.

Tiago Pinto, che segue profili giovani e che ha deciso di sposare in pieno la tesi societaria sul mercato, non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Anzi, a quanto trapela, sarebbe anche pronto a sferrare l’attacco decisivo nelle prossime settimane nell’intento di riuscire a portarsi a casa le prestazioni del centravanti. L’ingaggio però non è sicuramente semplice. Ma ha l’avallo, in tutto questo, dei Friedkin: loro hanno dato carta bianca al general manager e si fidano ciecamente del suo operato. Ecco perché si potrebbe davvero fare.