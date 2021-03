Calciomercato Roma, attento Tiago Pinto: il Psg è pronto all’assalto

Calciomercato Roma, occhio all’assalto in estate del Psg, che avrebbe messo gli occhi sul centrocampista giallorosso.

La Roma deve stare attenta all’assalto del Psg: Leonardo infatti avrebbe messo nel mirino il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Già nella passata stagione la formazione francese aveva chiesto informazioni per il centrocampista, ma la resistenza della Roma era stata vincente. Adesso però, a quanto scrivono in Francia, ci potrebbe essere un nuovo tentativo in estate.

Pellegrini, ricordiamo, ha una clausola che lo potrebbe liberare a 30 milioni di euro. Ed è su questa che il Psg potrebbe puntare per strapparlo da Trigoria e riavvicinarlo a Florenzi. Anche se, su quest’ultimo, rimangono dei dubbi e alla fine potrebbe anche tornare nella Capitale nonostante l’ottima stagione fin qui disputata.

Calciomercato Roma, il Psg pronto all’affondo

Alla ricerca di un centrocampista di qualità per dare a Pochettino in mano una vera e propria Ferrari, il Psg sarebbe pronto all’affondo. Garantendo anche un contratto importante a Pellegrini sia per durata ma soprattutto sotto il profilo dell’ingaggio. Gli sceicchi, di problemi economici, non ne hanno. E soprattutto hanno sempre dimostrato di investire – anche sbagliando alcune volte – sul mercato.

Quindi Tiago Pinto deve stare attento perché sembra proprio che la formazione francese faccia sul serio. È tempo di mettere mano al rinnovo e levare dal contratto quella clausola pericolosa, e molto, che potrebbe far perdere un capitale importante. Anche perché, parliamoci chiaro, il valore di Pellegrini è sicuramente superiore ai 30 milioni di euro. Per qualità, personalità e per quello che ha dimostrato e che ancora può fare nel futuro, per il capitano giallorosso ne servirebbero almeno il doppio. Ma sarebbe in ogni caso, e per qualsiasi cifra, un peccato mortale quello di lasciarlo partire.