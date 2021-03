Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa di Ballardini, decisa da Gianluca Mancini. L’allenatore portoghese ha affrontato tanti temi, anche quello su Edin Dzeko, in vista del match di giovedì contro lo Shakhtar Donetsk, nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sulla partita di oggi: “Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra che ha fatto buoni risultati contro le grandi squadre. Pensavo di pressare più alto, ma è stato difficile soprattutto nel primo tempo cercare lo spazio giusto. Penso che abbiamo vinto bene contro una buona squadra”.

Fonseca sul recupero di Dzeko

Se da una parte Borja Mayoral è costretto a fare gli straordinari, anche se il gol in campionato manca da sei partite, l’allenatore giallorosso è comunque soddisfatto del lavoro dell’attaccante spagnolo: “Borja ha lavorato molto, non era una partita facile per lui senza gli spazi. Non si è fermato un attimo, ma lavora sempre molto bene per la squadra. Con la palla al piede è vero che potrebbe fare meglio. Recupero Dzeko per giovedì? Vediamo, ma sarà difficile. Sta recuperando ed ha iniziato a lavorare individualmente sul campo, vediamo nei prossimi giorni”.