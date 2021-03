La Roma continua il proprio cammino in Serie A e oggi affronta il Genoa nel lunch match: svelate le formazioni ufficiali

La Roma reagisce subito alla sconfitta contro il Milan nell’ennesimo big match perso. Infatti i giallorossi mercoledì sera sono usciti con i tre punti dalla trasferta contro la Fiorentina, grazie al gol last minute di un sorprendente Amadou Diawara. La brutta notizia però arriva dall’infortunio di Jordan Veretout, che ne avrà per almeno un mese. Oggi nel lunch match della 26esima giornata di Serie A la Roma affronta il Genoa, revitalizzato dall’arrivo di Davide Ballardini in panchina.

Una partita sicuramente non semplice, ma che in caso di vittoria permetterebbe ai giallorossi di rimanere in scia della Juventus, che ieri ha vinto in rimonta 3-1 contro la Lazio, e dunque di prendere altri tre punti di distanza dai biancocelesti in chiave Champions League. Vengono ufficializzate ora le formazioni di Roma e Genoa scelte dai rispettivi tecnici.

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: Fonseca sceglie

Come ci ha abituati la Roma in questa stagione, ma anche in quelle passate, non mancano le assenze per il match di oggi contro il Genoa. Infatti Paulo Fonseca dovrà rinunciare al solito lungo degente Zaniolo, a Ibanez in difesa, a Veretout a centrocampo dopo l’infortunio di mercoledì, e ad Edin Dzeko, ancora non recuperato. Dunque in porta ci sarà Pau Lopez, difesa con Smalling, Mancini e Cristante. Centrocampo con Villar e Spinazzola, con le fasce coperte da Bruno Peres, preferito a Spinazzola, e Karsdorp. Attacco formato da Pedro ed El Shaarawy con Borja Mayoral punta. Due soli gli indisponibili per Ballardini, l’ex Luca Pellegrini e Biraschi.