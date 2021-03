La Roma è avanti contro il Genoa grazie al gol di Gianluca Mancini: la polemica sui social però scoppia con un paragone

Termina il primo tempo del match tra Roma e Genoa, lunch match della 26esima giornata di Serie A. Ad accendere il match sicuramente sono i diversi ex importanti, in particolare la presenza di Mattia Destro e Kevin Strootman tra i rossoblu. Nei primi 45 minuti la Roma ha controllato il possesso palla ed è riuscita a punire su calcio piazzato.

Infatti a regalare il vantaggio agli uomini di Fonseca è Gianluca Mancini, che su un calcio d’angolo battuto da Pellegrini anticipa Masiello e con uno stacco imperioso mette in rete il gol dell’1-0. Ma attenzione, perché sui social network si scatena la polemica proprio per il gol segnato dal difensore giallorosso. Tifosi scatenati.

Roma-Genoa, Mancini segna di testa: tifosi ancora furiosi per lo stacco con il Milan

Roma in vantaggio al termine del primo tempo della partita contro il Genoa. La squadra di Fonseca è riuscita infatti a trovare il gol dell’1-0 grazie al quarto gol in campionato di Gianluca Mancini, che di testa mette in rete il cross da calcio d’angolo di Lorenzo Pellegrini.

A far scatenare i tifosi sui social però è lo stacco del difensore della Roma, molto simile a quello realizzato nel match contro il Milan, che portò al fallo che annullò il gol di Mkhitaryan. Secondo molti tifosi se il gol di oggi è buono, allora anche quello avrebbe dovuto esserlo. Dunque ancora non è andata giù la sconfitta con i rossoneri, e in particolare il modo in cui è arrivata.