Roma-Genoa probabili formazioni: i dubbi di Fonseca

Roma-Genoa è il match che i giallorossi disputeranno quest’oggi alle 12.30 per la ventiseiesima giornata di serie A.

Inutile sottolineare come questa partita sia molto importante per Pellegrini e compagni, che devono cercare di rimanere aggrappati alla lotta per un posto in Champions League. Ieri sera la Lazio ha perso contro la Juventus e dunque c’è anche l’opportunità di allungare su una diretta rivale. Di contro però c’è un Genoa che sotto la guida di Ballardini si è letteralmente rigenerato, prendendosi un buon margine di vantaggio sulla zona retrocesso. Un avversario insomma davvero ostico da battere.

In casa Roma ieri in conferenza stampa Fonseca ha annunciato che torneranno titolari Pedro e Smalling, due elementi di grandissima esperienza. Oltre a Dzeko non ci sarà Veretout e questa sarà senz’altro una assenza pesante. In attacco potrebbe riposare Mayoral, con Mkhitaryan nel ruolo di falso nueve e Pellegrini a completare il reparto. Ma non è da escludere che anche l’armeno possa riposare, sarà una scelta dell’ultima ora. In mezzo al campo dovrebbe giocare invece Diawara. In casa Genoa ci sono diversi ex come Destro e Zappacosta, ma soprattutto come Kevin Strootman.

Roma-Genoa probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.