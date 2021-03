La Roma vince e convince contro il Genoa, portando a casa tre punti fondamentali: i voti della partita odierna

La Roma continua il trend positivo contro le cosiddette ‘piccole’ della Serie A e vince contro il Genoa. Una partita che sulla carta poteva rappresentare un’insidia, visto che la squadra rossoblu da quando è arrivato Ballardini in panchina ha collezionato diversi risultati positivi.

La squadra di Fonseca quest’oggi porta a casa i tre punti con il minimo sforzo, visto che non si è vista una prestazione travolgente. A segnare il gol del vantaggio è Gianluca Mancini, che di testa su calcio d’angolo mette in rete il suo quarto gol stagionale. Tre punti fondamentali per rimanere in scia della Juventus e per distaccare una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League come la Lazio, sconfitta ieri proprio dai bianconeri. Ora testa all’Europa League.

Roma-Genoa 1-0, i voti del match

La Roma vince contro un Genoa in grande forma, in una partita comunque difficile. Basta un gol di Gianluca Mancini nel primo tempo a chiudere la partita e a regalare la vittoria alla squadra di Fonseca, che mette in cassaforte tre punti fondamentali in chiave Champions League. Da sottolineare l’ottima partita giocata da Chris Smalling, che in difesa è un muro ed effettua ottime chiusure. Davanti male Borja Mayoral che non riesce ad incidere e sbaglia molti controlli. Spento anche El Shaarawy, che non ha il solito sprint i campo. Ovviamente il premio di migliore va a Mancini, che si conferma un calciatore fondamentale per la Roma.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6.5, Smalling 7; Karsdorp 6, Pellegrini 6.5, Diawara 6.5 (60′ Villar 6.5), Peres 6 (86′ Spinazzola S.V); El Shaarawy 5.5 (60′ Mkhitaryan 6.5), Pedro 6 (75′ C.Perez 6); Mayoral 5 (86′ Fazio S.V). All: Fonseca 7