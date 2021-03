Roma, recupero Dzeko: le parole di Paulo Fonseca

Per la Roma è tempo già di voltare pagina. Ottenuto un successo contro il Genoa, adesso si deve pensare agli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar.

Contro gli ucraini giovedì sera servirà un’altra prestazione super da parte dei giallorossi, che all’Olimpico proveranno a prendersi un vantaggio in vista del ritorno, magari riuscire a mettere una ipoteca sui quarti. Ma l’avversario è di quelli davvero difficili da affrontare. Fonseca dovrà fare i conti con le energie residue dei suoi calciatori, impegnati in questo periodo in un vero e proprio tour de force. In attacco si sta facendo a meno dell’infortunato Edin Dzeko. Che sta recuperando e spera di tornare al più presto. Ma quando? Riuscirà a esserci contro lo Shakhtar?

Roma, Fonseca conferma che il recupero di Dzeko è difficile

Le parole di Fonseca in conferenza stampa post Genoa, come riportato dal sito giallorosso, in realtà non sembrano lasciare molti dubbi sulla presenza del bosniaco. “Sarà difficile. Dzeko sta recuperando, ha ripreso a lavorare sul campo, individualmente. Vediamo nei prossimi giorni” ha detto l’allenatore portoghese. Che in ogni caso non rischierà che il numero nove possa magari incappare in qualche ricaduta. Più facile pensare che Dzeko possa rientrare con maggiore calma. E contro lo Shakhtar non è da escludere che possa essere Mkhitaryan a giostrare da attaccante, con Mayoral inizialmente in panchina.