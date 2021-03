Roma, situazioni rinnovi: i Friedkin a lavoro per chiudere

Roma, la situazione dei rinnovi in casa giallorossa. I Friedkin a lavoro per chiudere. Ma si cercano altre soluzioni.

La Roma è al lavoro per i rinnovi di contratto. E in questo caso scendono i campo i Friedkin perché si parla degli sponsor. La situazione non è rosea, c’è da dirlo: anche se ci sono concrete possibilità, secondo Il Romanista, che con Qatar Airways e Hyundai si possa trovare un accordo per un solo anno. Ovviamente a cifre minori (35 milioni il primo, 8 il secondo) che le società in questione hanno garantito in questi anni.

La Roma, inoltre, è alla ricerca anche di uno sponsor per le maglia di allenamento, fino ad ora marchiate da Betway. C’è un problema, però: la legge adesso vieta a qualunque agenzia di scommesse di mettere il proprio timbro sulle maglie. Potrebbe rimanere un accordo con la società piazzando la scritta sul sito ufficiale. Vedremo.

Roma, si cercano anche figure societarie

Sono tre, in questo caso, le posizioni aperte. Il manager, che dovrebbe raccogliere l’eredità del dimissionario Francesco Calvo; uno Sport Data Analyst, figura questa alla quale la proprietà americana, a quanto trapela, tiene molto; e un club manager, cioè quella figura che deve fare da collante tra la società e la squadra.

Tre perni fondamentali per un club che si rispetti. Ma in questo caso, i Friedkin, che comunque si fidano ciecamente di Tiago Pinto, non hanno nessuna intenzione di delegare. Si muoveranno in prima persona per portare a termine tutte le trattativa già avviate o che possono essere imbastite. E si prenderanno tutto il tempo che serve per non sbagliare le loro scelte. Ne va del futuro della società. E questa è sicuramente una situazione dove azzeccare le mosse potrebbe essere determinante per i prossimi anni. Senza dimenticare, infine, l’altra grana: quella relativa allo stadio. Anche in questo caso una decisione è stata presa di petto. E adesso ci si muoverà con altrettanta determinazione per chiudere velocemente sulla scelta della nuova area.