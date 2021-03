Calciomercato Roma, nell’asta per Musso altri due club di serie A

Nel prossimo calciomercato estivo la Roma è anche intenzionata a fare dei movimenti per quanto riguarda i portieri in rosa.

Pau Lopez, tornato titolare, non ha convinto del tutto. Se lo spagnolo si è fatto apprezzare per alcuni interventi importanti in queste ultime gare, è innegabile anche dover sottolineare anche alcuni errori in fase di impostazione che sono costati cari alla squadra. Per questo motivo la sua permanenza nella capitale non è scontata, anche se bisognerebbe trovare un club pronto a investire una somma importante per lui per cederlo. E anche il futuro di Mirante, in scadenza di contratto, è ancora tutto da capire. Non è un mistero che nel mirino della Roma ci sia un portiere di serie A che sta facendo benissimo.

Calciomercato Roma, anche Milan e Inter su Musso

Stiamo parlando ovviamente di Musso, estremo difensore dell’Udinese. Come riporta Calciomercato.it, la concorrenza per arrivare al portiere dei friulani sta aumentando e in estate per lui si profila una vera e propria asta. Non c’è solo la Roma interessata a lui ma anche l’Inter, che sta cercando l’erede di Handanovic. Per cederlo l’Udinese chiede una somma di 25-30 milioni di euro e anche il Milan sarebbe pronto a partecipare all’asta nel caso in cui Donnarumma non rinnoverà con i rossoneri. Che potrebbero anche mettere sul piatto giocatori come Gabbia e Hauge che potrebbero essere delle contropartite gradite per i friulani.