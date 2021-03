Gianluca Mancini non è un leader solamente all’interno del rettangolo di gioco, ma anche fuori. Il centrale ha regalato tre punti importantissimi ieri alla Roma grazie alla sua rete decisiva nella sfida contro il Genoa, facendo anche dichiarazioni da chi si sta prendendo in mano la squadra al termine della sfida. Un profilo che piace sia al tecnico Paulo Fonseca che alla proprietà americana, vale a dire i Friedkin. L’ex giocatore dell’Atalanta, arrivato nell’estate del 2019 per 2 milioni di prestito oneroso più 13 per l’obbligo di riscatto e altri 8 di bonus (oltre al 10% in caso di futura cessione, ndr) è il difensore che ha segnato di più in Serie A (4 gol e anche 2 assist).

Prestazioni di Mancini che non fanno altro che accendere molti fari su di lui, anche al di fuori della penisola. Come riportato da ‘forzaroma.info’, il suo nome è finito anche sul taccuino dei top club italiani, ovvero Inter e Juventus, ma anche all’estero, dove l’Everton di Ancelotti, ma soprattutto il Paris Saint-Germain di Leonardo hanno iniziato a sondare il terreno tramite intermediari. Proprio per questo adesso il direttore generale Tiago Pinto e la società potrebbero fare un passo verso il calciatore, incontrando il suo agente Giuseppe Riso andando a proporre quel rinnovo che consentirebbe di allontanare tutte le possibili sirene di calciomercato. Il suo costo adesso è quasi il doppio, una cifra importante per un giocatore importante.