Alla sua prima conferenza stampa, nella sua presentazione, il general manager Tiago Pinto aveva risposto sulla domanda del rinnovo di Lorenzo Pellegrini affermando che sarebbe stato affrontato il tema con lo stesso calciatore a tempo dovuto. Proprio a proposito di questo, come riportato da ‘calciomercato.it’, c’è stato un importante incontro settimana scorsa con l’agente dell’attuale capitano della Roma, dopo che la fascia è stata tolta ad Edin Dzeko, Giampero Pocetta. In questa stagione il centrocampista romano ha totalizzato 5 gol e 7 assist in 32 presenze tra campionato e coppa.

Calciomercato Roma, ultime rinnovo Pellegrini

Dunque il rinnovo di Lorenzo Pellegrini non sembra essere in discussione. L’appuntamento è fissato dopo la fine della stagione, quando mancheranno solamente 12 mesi dalla scadenza dell’attuale contratto. Nell’incontro avuto con l’agente del numero 7 giallorosso si è parlato anche del futuro di Nico Zalewski e Riccardo Ciervo, assistiti dalla ‘GP Soccer and Management’, ma anche in questo caso il tema sarà affrontato più avanti. Visto il momento della Roma, di comune accordo si è deciso di affrontare il discorso più avanti, al termine di una stagione molto importante sia per i capitolini, con l’obiettivo di arrivare in zona Champions ma anche l’obiettivo di Pellegrini di fare un grande europeo.