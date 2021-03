Il futuro della panchina della Roma è ancora incerto, ma arriva la rivelazione su un allenatore: svelata la prossima destinazione

Il calciomercato della Roma inizia a prendere forma, con il general manager Tiago Pinto che insieme alla società iniziano a delineare i piani. Sicuramente sarà importante rinforzare la rosa colmando le attuali lacune, ma prima di farlo bisognerà capire anche quale sarà il tecnico in panchina. Infatti la posizione di Paulo Fonseca continua a non essere stabile. Il futuro del tecnico portoghese sarà sicuramente legato al raggiungimento del quarto posto in classifica, ma anche al salto di qualità che la società vorrebbe fare con un allenatore più blasonato, come Massimiliano Allegri.

Tra i tecnici in lista c’è anche il profilo di Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus al momento corteggiato da diversi club italiani. Infatti su di lui c’è il forte interesse anche di Fiorentina e Napoli. Ma oggi arriva l’indiscrezione che svela la prossima destinazione del tecnico di Figline.

Calciomercato Roma, Sconcerti svela il futuro di Sarri: “Andrà al Napoli”

La stagione è ancora lunga, e sul futuro della panchina della Roma si continua già a lavorare. Il nome in pole per sostituire Paulo Fonseca sembrerebbe essere quello di Massimiliano Allegri, tecnico fermo da quasi due anni ormai dopo l’addio alla Juventus. Da non escludere anche una permanenza dell’allenatore portoghese, o l’approdo di Maurizio Sarri. Su di lui però arrivano conferme su quale sarebbe la sua prossima destinazione.

Infatti oggi il giornalista Mario Sconcerti in diretta ai microfoni di ‘Tele Radio Stereo’ ha rivelato: “Credo di sapere quale sarà il futuro di Sarri. Andrà al Napoli. Credo che sia un accordo, e il presidente Aurelio De Laurentiis non dovrà dire che la squadra deve vincere lo scudetto”. Poi anche su Allegri afferma: “Vuole tornare ma serve un progetto. Se la Roma al momento non si è ancora mossa è perché attualmente la scelta rimane Fonseca”.