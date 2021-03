La Roma continua a lavorare per la prossima stagione, soprattutto per il futuro in panchina: c’è in pole un club

Altra vittoria importante per la Roma nella 26esima giornata di Serie A, che ha permesso ai giallorossi di riappropriarsi del quarto posto in classifica almeno per un giorno. Questa sera infatti giocherà l’Atalanta contro l’Inter, e dal risultato di questa partita si capirà sei la squadra di Fonseca rimarrà in zona Champions.

La società romanista però è già pronta a pianificare il futuro in panchina della squadra. Il destino di Paulo Fonseca è ancora appeso a un filo, o meglio alla qualificazione alla prossima Champions League, e non solo. Infatti anche questo potrebbe non bastare a evitare l’addio del tecnico portoghese. Al momento in pole sembrerebbe esserci il nome di Massimiliano Allegri, ma sono diversi i profili in lista. Tra questi ci sarebbe anche il ritorno di Luciano Spalletti. Ma i giallorossi per l’ex Inter sembrerebbero non essere la prima scelta.

Calciomercato Roma, il futuro di Spalletti: Napoli in pole, giallorossi lontani

Sono passati quasi due anni dall’ultima partita che ha visto Luciano Spalletti in panchina. Infatti l’ultimo match per lui fu Inter-Empoli, vinta 2-1, per poi rimanere fermo fino ad oggi. Nella prossima stagione però il tecnico di Certaldo sembrerebbe essere ormai pronto a tornare ad allenare, anche perché scadrà il contratto con l’Inter. Sulle sue tracce ci sono diversi club e anche la Roma, che per lui rappresenterebbe un terzo ritorno.

Secondo quanto riporta ‘Blitzquotidiano.it’, ad essere in pole position per l’arrivo in panchina di Spalletti sembrerebbe essere il Napoli. Infatti la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei è fortemente in bilico e inoltre il suo contratto scadrà a giugno. Al suo posto dunque potrebbe arrivare proprio Luciano Spalletti. A portare il tecnico ex Inter a lasciare indietro la Roma nelle preferenze sembrerebbe essere il fatto che il destino di Fonseca ancora non è chiaro. Sulle tracce di Spalletti ci sarebbero anche la Fiorentina e lo Spartak Mosca.