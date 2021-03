Si rende ufficiale in queste ore il nuovo arrivo nell’organico societario della Roma: arrivano anche le prime parole

Continua a cambiare l’organigramma societario della Roma. Dal loro arrivo i nuovi proprietari del club giallorosso, i Friedkin, hanno portato una vera e propria rivoluzione all’interno del club romanista. Tra questi cambiamenti potrebbe esserci anche quello sulla panchina della squadra, dove il futuro di Paulo Fonseca è ancora in bilico, e il nome di Massimiliano Allegri continua ad essere il preferito per la prossima stagione.

Ma restando strettamente all’interno dei ruoli societari, arriva oggi l’ufficialità dell’approdo di Max van den Doel come nuovo Chief Marketing Officer. A renderlo noto non è la società romanista attraverso i canali social, ma lui stesso attraverso il proprio profilo Linkedin, dove scrive anche le sue prime parole dopo l’assegnazione dell’incarico.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, futuro del tecnico | Un club in pole

Leggi anche >>> Roma, Fonseca sorride | Le ultime sull’infortunio di Dzeko

Calciomercato Roma, van den Doel nuovo Chief Marketing Officer: le prime parole

Max van den Doel è ufficialmente il nuovo Chief Marketing Officier della Roma. A comunicarlo è lui stesso attraverso il suo profilo Linkedin dove pubblica le sue prime parole da nuovo membro del club giallorosso.

L’olandese scrive: “Voglio condividere con tutti che mi sento privilegiato di entrare a far parte del The Friedkin Group e dunque di aver raccolto la sfida di essere il nuovo Chief Marketing Officer di uno dei più grandi club italiani, ovvero la Roma. Non vedo l’ora di fare il massimo per far posizionare il brand Roma nel mondo, e di sviluppare un’organizzazione che dentro e fuori dal campo sia un esempio di valori. Inoltre esprimo il mio ringraziamento a: Eric Williamson, Joe Becher, Brian Walker, Francesco Calvo, Guido Fienga, Alexander Cooke, Craig Howe, Dan e Ryan Friedkin, e la Creative Artists Agency, importanti per il mio arrivo. Infine, un ringraziamento particolare per Sree Varma”. Un nuovo acquisto dunque che spingerà la Roma e il suo brand ad essere sempre più internazionale e importante nel mondo.