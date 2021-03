Roma, Fonseca può sorridere: due pedine verso il recupero

Per la Roma queste settimane saranno quelle cruciali per decifrare la stagione dei giallorossi. Sia in campionato che in Europa League.

C’è lotta serrata in serie A per conquistare un piazzamento valido per approdare alla prossima edizione della Champions League. Ma la Roma sta sbagliando poco e nelle ultime due gare ha portato a casa i sei punti. C’è da dire che nell’ultimo periodo Paulo Fonseca ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva, che lo ha privato di elementi cardine della sua rosa. Ora però il peggio sembra essere passato. In settimana si tornerà a respirare aria d’Europa con la sfida allo Shakhtar. E ci sono buone notizie per i colori giallorossi.

Roma, Ibanez e Calafiori verso il recupero

Come sottolinea Il Tempo, potrebbero esserci degli importanti recuperi per Fonseca in vista della partita di giovedì. Dopo la grande emergenza difensiva, infatti, stanno per rientrare Ibanez e Calafiori. Il difensore brasiliano ha superato finalmente l’infortunio muscolare e oggi dovrebbe provare ad allenarsi in gruppo insieme al giovane laterale sinistro, che proprio in Europa League ha avuto la sua vetrina più importante nel corso di questa stagione. Oggi la Roma si allenerà in mattinata e si capirà di più riguardo una loro possibile convocazione. Difficilmente farebbero comunque parte dell’undici titolare, ma un loro recupero darà comunque nel prossimo futuro maggiori opzioni di scelta a Fonseca. Che in questo modo può riportare anche Cristante in mezzo al campo come sostituto dell’infortunato Veretout.