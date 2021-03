Roma, Karsdorp non l’ha convinto: l’amarezza dei tifosi sui social

La Roma si gode la vittoria sul Genoa che la tiene in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Non una prestazione straripante da parte degli uomini di Fonseca, ma un successo ottenuto con sacrificio, organizzazione e gestione delle energie. Si entra in una fase caldissima e c’è bisogno di gestire al meglio i calciatori. Meno brillante del solito, ma comunque sempre positivo e attento in fase difensiva, Rick Karsdorp. Il difensore olandese ormai è un punto fermo della Roma, ha conquistato tutti in questa stagione migliorando, e molto, il suo rendimento. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, non ci sono dubbi sul lavoro svolto da lui e dallo staff tecnico giallorosso.

Roma, Karsdorp non convocato con l’Olanda

Tuttavia Karsdorp non sembra aver convinto il ct della nazionale olandese De Boer. In tanti davano per scontata una sua convocazione per i match che gli orange disputeranno prossimamente contro Turchia, Lettonia e Gibilterra. Ma il suo nome nell’elenco non c’è e i tifosi sui social si chiedono “Waar is Karsdorp?”. Ovvero, dov’è Karsdorp.

🆕 Jeremiah St Juste

🔙 Maarten Stekelenburg Dit is de voorselectie voor de wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar: https://t.co/MvK91FV2v0. pic.twitter.com/dYQTIfvV4e — OnsOranje (@OnsOranje) March 7, 2021

Il laterale della Roma non è stato convocato, mentre i tifosi orange l’avrebbero voluto vedere all’opera e hanno criticato la scelta di inserire in elenco giocatori come Strootman, Promes e Vilhena. Per Karsdorp sicuramente una piccola delusione, che magari gli darà ancora più forza per migliorare il suo rendimento. Con un finale di stagione a grandi livelli difficilmente De Boer non potrà prenderlo in considerazione. Nel frattempo si “consolerà” con il rinnovo in arrivo con i giallorossi, decisamente un grande attestato di stima da parte del club.