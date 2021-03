Dopo la vittoria, di misura, sul Genoa, il tour de force continua per la Roma di Paulo Fonseca. Il prossimo incontro vedrà i giallorossi ospitare giovedì sera lo Shakhtar Donetsk allo Stadio Olimpico, nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Poi domenica alle ore 15:00 il club capitolino sarà in scena al Tardini contro il Parma di Roberto D’Aversa, prima di affrontare nuovamente gli ucraini, questa volta a Charkiv. La partita che chiuderà questa striscia di sfide ogni tre giorni sarà il big match dell’Olimpico di domenica 21 marzo contro il Napoli di Gattuso.

Parma-Roma, Dzeko verso il recupero

Proprio in vista della sfida di domenica contro i ducali, come riportato da ‘Sky Sport’, il grande candidato per il ritorno in campo, ma anche dal primo minuto, è Edin Dzeko. Il bosniaco difficilmente recupererà per la partita di giovedì, ma potrebbe essere comunque a disposizione, però sarà pronto per la prossima giornata di campionato. Il classe ’86 aveva rimediato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro che lo ha costretto a saltare Benevento, Milan, Fiorentina e Genoa. In questo momento Borja Mayoral sta lavorando molto per la squadra, ma non riesce a segnare da ben sei partite in Serie A. Un turno di riposo potrebbe comunque magari riaccendere quella ‘sfida’ interna per un solo posto nel reparto offensivo giallorosso.