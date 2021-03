La Roma potrebbe pensare a rinforzare la difesa con un calciatore in uscita dalla Premier League: idea per la prossima stagione

Sin da ora la Roma prepara il calciomercato per la prossima stagione. Infatti il club giallorosso dovrà certamente colmare diverse lacune nella rosa a disposizione dell’allenatore. Ecco, anche questo sarà un punto da risolvere, visto che il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è ancora tutto da decidere, con il profilo di Massimiliano Allegri che continua ad essere il preferito per il prossimo anno.

Nel frattempo un’opportunità per rinforzare la difesa capitolina potrebbe arrivare dalla Premier League, dove un calciatore sembrerebbe avere le valigie pronte. Così potrebbe diventare un’idea per Tiago Pinto per aggiungere tasselli importanti alla retroguardia romanista.

Calciomercato Roma, Bailly pronto a dire addio al Manchester United: idea per Tiago Pinto

La Roma nella prossima stagione avrà certamente bisogno di diversi rinforzi, anche in difesa. Infatti i tanti infortuni di questa stagione hanno dimostrato che la coperta dietro è un po’ corta, e quindi qualche rinforzo farebbe certamente comodo. In casa Manchester United invece la situazione sembrerebbe essere opposta, con un centrale difensivo pronto a lasciare il club.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, il difensore dei ‘Red Devils’ Eric Bailly avrebbe chiesto di essere ceduto. In questa stagione il centrale francese ha collezionato solamente 8 presenze in Premier League, e altre 6 nelle altre competizioni disputate dal club inglese. Il tecnico Solskjaer sembrerebbe non considerarlo proprio nel progetto del club, ma non avrebbe nemmeno voluto lasciarlo partire nelle due precedenti sessioni di calciomercato. Così a giugno potrebbe finalmente arriva l’opportunità per lui di lasciare Manchester, e per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro. A pensare al suo acquisto potrebbe essere proprio la Roma, rinforzando la difesa con un affare low cost, che porterebbe ad un giocatore esperto, ma con diversi problemi con gli infortuni che ha avuto nel corso degli anni. Dunque un nuovo centrale dal Manchester United che inizia a circolare tra le idee del club giallorosso dopo Chris Smalling.