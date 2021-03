Calciomercato Roma, offerta Benfica | Affare a parametro zero

Calciomercato Roma, salta il centravanti, che ha ricevuto un’offerta importante dal Benfica e potrebbe accettare. Pinto ci aveva pensato

Dopo la rottura a gennaio tra Dzeko e Fonseca, la Roma era stata costretta ipotizzare un intervento sul mercato alla ricerca del sostituto del centravanti bosniaco, che ad un certo punto sembrava pronto a partire anche nella finestra invernale di calciomercato. Poi lo strappo tra i due si ricucì, e allora Tiago Pinto è stato ben contento di non dover sganciare ulteriore denaro.

Uno dei nomi che si erano fatti in quel periodo è stato quello di Diego Costa che, con lo status di svincolato, attirava, e molto, le attenzioni della società giallorossa. Una pista, quest’ultima, mai abbandonata del tutto, anche se, come riporta Goal.com, l’ex Atletico Madrid sarebbe pronto a volare in Portogallo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svelato il futuro dell’allenatore | Sarà in Italia

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, UFFICIALE la firma del contratto | Le prime parole

Calciomercato Roma, il Benfica ha fatto l’offerta

Il Benfica infatti avrebbe messo sul piatto un contratto di due anni e mezzo a 3 milioni di euro a stagione. E Diego Costa starebbe seriamente pensando a imboccare la via del Portogallo per questa seconda parte di stagione e soprattutto per le prossime due. Sfuma di conseguenza il possibile arrivo dell’attaccante della nazionale spagnola. Che sicuramente avrebbe potuto fare bene in giallorosso.

Adesso però le cose sono cambiate. Dzeko andrà via con ogni probabilità alla fine della stagione – a meno che non parta Fonseca – e allora Pinto, in sintonia in tutto e per tutto con la società, ha l’intenzione di puntare su qualche attaccante giovane che possa migliorare nel tempo e sul quale, in futuro, ci si possa anche piazzare una plusvalenza. Certo è, comunque, che Diego Costa, 32 anni, sarebbe stato un profilo internazionale da tenere in considerazione anche in ottica Champions League. Ma ormai, l’affare, sembra definitivamente sfumato.