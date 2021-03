Calciomercato Roma, test per un giovane irlandese

In questa sessione di calciomercato la Roma ha dimostrato di voler iniziare a programmare il suo futuro con acquisti giovani e mirati.

Ne è il più fulgido esempio l’arrivo di Bryan Reynold, esterno destro americano che è nel giro della prima squadra e che sfrutterà questi mesi per iniziare a conoscere al meglio l’Italia e la serie A. L’obiettivo è quello di renderlo pronto in vista della prossima stagione. La Roma ha però tanti elementi giovani anche nel suo settore giovanile e dalla Primavera quest’anno anche Paulo Fonseca ha più volte attinto. Promuovendo talenti come Ciervo, Darboe e Milanese, quest’ultimo anche a segno in Europa League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affondo per il terzino: garantisce Tiago Pinto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, offerta Benfica | Affare a parametro zero

Calciomercato Roma, presto in prova Heffernan

Dall’Irlanda, ed esattamente dal “Sun”, giunge notizia che un giovane calciatore irlandese si metterà alla prova con la Roma in questi giorni. Il 15enne Cathal Heffernan si trova a Bergamo, dove sta provando con l’Atalanta, prima di svolgere dei provini con altri club italiani come appunto la Roma, ma anche il Milan e la Juventus. E’ consigliato da Ireland, ex centrocampista del Manchester City. Il padre Rob, che è stato un marciatore capace di vincere il bronzo alle Olimpiadi del 2016, ha spiegato come il figlio fosse vicino all’accordo con lo United. Ma l’arrivo della Brexit impedisce ai club britannici di tesserare calciatori irlandesi con età inferiore ai 18 anni. Per questo motivo Heffernan ha deciso di mettersi alla prova in Italia. Ci sarà il Belpaese nel suo futuro?