Calciomercato Roma, affondo per il terzino: garantisce Tiago Pinto

Calciomercato Roma, la società giallorossa alla ricerca di un terzino. Si guarda al Benfica. E sul calciatore garantisce Tiago Pinto

C’è la garanzia di Tiago Pinto. C’è la giovane età e soprattutto il costo del cartellino non elevato. E, infine, c’è anche da battere la concorrenza del Napoli. La Roma è alla ricerca di un terzino per la prossima stagione. E già a gennaio l’interessamento era uscito allo scoperto. Parliamo di Nuno Tavares del Benfica.

Lo riconferma oggi la Gazzetta dello Sport, che spiega che i sondaggi sono già partiti e soprattutto sono scattati, poco meno di due mesi fa, i primi approfondimenti da parte della Roma per il calciatore. Non sulle questioni tecniche, come dicevamo Tiago Pinto lo conosce bene, ma sull’operazione di mercato e il tecnicismo che deve portare il terzino a Trigoria. Si lavora per l’estate.

Calciomercato Roma, per Tavares c’è anche il Napoli

C’è anche il club di Aurelio De Laurentiis sul calciatore portoghese. Il Napoli avrà sicuramente bisogno di un terzino per la prossima stagione. Hysaj saluterà la compagnia – potrebbe approdare a Trigoria – e l’infortunio di Ghoulam ha messo in difficoltà Gattuso. La concorrenza quindi diventa importante. Senza dubbio meno di qualche mese addietro quando, su Tavares, era forte l’interesse del Manchester United. Che adesso però è distante.

Pinto visti i buoni rapporti con il suo ex club non ha nessuna fretta al momento. Sa benissimo di potersi giocare le sue carte con la calma di chi è in vantaggio per una questione prettamente personale. Ma senza dubbio Tavares è un obiettivo giallorosso per la prossima stagione. E la trattativa potrebbe andare in porto.